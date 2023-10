Brighton-Ajax, le probabili formazioni: De Zerbi punta su Joao Pedro contro Bergwjin

Il Brighton, rivelazione della passata Premier League, ha conquistato una meritata qualificazione in Europa League ed è intenzionata a proseguire il proprio cammino in questa competizione. La partenza sprint in campionato dei seagulls è stata rallentata nell'ultimo mese in cui è stato raccolto solamente un punto contro il Liverpool, ottenuto in mezzo alle due sconfitte contro l'Aston Villa e la più recente contro il Manchester City. In Europa, De Zerbi non è ancora riuscito ad ottenere l'intera posta in palio e sicuramente l'avversario di questa sera non è dei più agevoli ma la classifica del gruppo B dice un punto in due gare. Uno score non all'altezza della qualità della rosa.