Betis-Roma, le probabili formazioni: doppio centravanti Abraham-Belotti per Mourinho

Non è delle più rosee la situazione in classifica per la Roma di José Mourinho, ferma a quota tre punti nel proprio gruppo di Europa League con il Betis dominatore con nove, seguito dal Ludogorets a quattro. Fanalino di coda l'Helsinki con un solo punto raccolto. Contro gli andalusiani i giallorossi non possono fallire per restare ancorati alla speranza del passaggio del turno e per evitare la retrocessione in Conference League, competizione in cui la Roma è campione in carica.