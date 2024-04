Benfica-Olympique Marsiglia, probabili formazioni: c’è Di Maria, Aubameyang dal 1′

La sfida valevole per l'andata dei quarti di finale di Europa League in programma alle ore 21:00 allo Stadio da Luz di Lisbona.

11 aprile 2024

E' tutto pronto per la sfida in programma questa sera allo Stadio da Luz di Lisbona. Alle ore 21:00, fra le mura amiche, il Benfica ospiterà l'Olympique Marsiglia nell'andata dei quarti di finale di Europa League. Un match già segnato dalle polemiche per la decisione del club portoghese di annullare tutti i biglietti in possesso dei supporters francesi, in risposta al decreto prefettizio che vieta la presenza dei sostenitori del Benfica nella gara di ritorno al Vélodrome. Entrambe le compagini cercheranno di conquistare l'intera posta in palio ed il riscatto dopo le due sconfitte in campionato maturate rispettivamente contro Sporting e Lilla. Tuttavia, il gruppo guidato da Schmidt potrà certamente sfruttare il fattore casa: nel loro stadio, infatti, i lusitani non perdono da otto gare.

Il recente ko in Primeira Liga rischia di compromettere la corsa al titolo del Benfica, ora in ritardo di 4 punti sulla capolista. Sono sessantasette i punti ottenuti in ventotto partite dalle Aquile, frutto di ventuno vittorie, quattro pareggi e tre sconfitte, con sessantadue gol all'attivo e ventitré reti incassate. Occupa l'ottavo posto della classifica di Ligue 1, invece, l'OM a quota trentanove punti, frutto di dieci successi, nove pareggi e nove ko; quarantuno le reti siglate in ventotto gare, trentatré i gol subiti.

Intanto, chi passerà il turno in semifinale troverà la vincente della sfida tra Liverpool e Atalanta. Inoltre, per l'occasione, Schmidt potrà contare sull'intero organico a disposizione. Mentre Gasset dovrà fare a meno di Ismaila Sarr, Bilal Nadir, Valentin Rongier e Bamo Meite, oltre a Garcia, Gueye e Onana che non sono iscritti in lista UEFA. Proviamo a formulare le ipotesi più plausibili al vaglio dei due allenatori, che punteranno rispettivamente sul 4-2-3-1 e sul 4-3-3.

LE PROBABILI FORMAZIONI — BENFICA (4-2-3-1): Trubin; Bah, Antonio Silva, Otamendi, Aursnes; Florentino, Neves; Di Maria, Rafa Silva, Neres; Tengstedt. Allenatore: Schmidt.

OLYMPIQUE MARSIGLIA (4-3-3): Lopez; Mbemba, Gigot, Balerdi, Merlin; Veretout, Kondogbia, Harit; Ndiaye, Aubameyang, Moumbagna. Allenatore: Gasset.

DOVE VEDERE BENFICA-MARSIGLIA IN TV — La partita Benfica-Marsiglia verrà trasmessa in diretta su Sky Sport. Per gli abbonati alla piattaforma satellitare c'è a disposizione Sky Go, sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, riservata ai titolari di abbonamento. Un'altra opzione è offerta da NOW. Inoltre, la gara sarà visibile in diretta anche sull'app DAZN. In streaming attraverso pc, smartphone, tablet, smart tv, console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

