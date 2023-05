Bayer Leverkusen-Roma 0-0, Mourinho resiste e vola in finale di Europa League

Seconda finale europea per Mourinho in due anni di panchina alla Roma. Il pareggio a reti bianche con il Bayer Leverkusen si somma al gol decisivo di Bove dell'Olimpico all'andata.

Soffrendo, rischiando ma soprattutto stringendo i denti, la Roma completa la missione alla BayArena ed esce imbattuta dalla Germania conquistando la finale di Europa League. In attesa del risultato in Spagna della sfida tra Siviglia e Juventus, prolungata ai tempi supplementari, sappiamo con certezza che dopo l'Inter ci sarà un'altra italiana a lottare fino all'ultimo per un trofeo europeo.