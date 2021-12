Europa League, termina la fase a gironi: tutte le squadre qualificate agli ottavi

Terminata l'ultima giornata dei gironi di Europa League. Ecco tutte le squadre qualificate direttamente alla prossima fase, e quelle che dovranno passare dai playoff

Terminata la sesta e ultima giornata della fase a gironi dell' Europa League , con il quadro delle squadre qualificate direttamente agli ottavi delineato in modo piuttosto chiaro. Altrettante, invece, le formazioni che dovranno passare per i playoff, prima di accedere alla fase finale del torneo. Alle otto squadre che hanno passato il turno da prime nei gironi, si aggiungono le terze classificate dei raggruppamenti di Champions League , qualificate di diritto agli ottavi di finale.

Il sorteggio vedrà protagoniste le otto retrocesse dalla Champions League e le otto seconde classificate di EuropaLeague. Le prime formeranno il gruppo delle "non teste di serie", le seconde invece costituiscono le "teste di serie". Al momento del sorteggio le squadre verranno accoppiate tenendo conto di un unico criterio, quello geografico, in base al quale club dello stesso Paese non potranno affrontarsi. Le partite si disputeranno sotto forma di doppio confronto, con gare di andata e ritorno: le teste di serie giocheranno la gara di ritorno in casa.