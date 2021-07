Argentina, Messi vede la semifinale: “Grande gruppo, adesso puntiamo la finale”

Lionel Messi ha fatto il punto in seguito alla vittoria per 3-0 contro l'Ecuador che ha portato la sua Argentina alla semifinale di Copa America

Queste le parole di Lionel Messi , fuoriclasse del Barcellona e dell' Argentina intervenuto in seguito alla vittoria per 3-0 della celeste sull' Ecuador . La Pulga - ancora protagonista con una rete su calcio di punizione - sta trascinando la sua nazionale in questa Copa America , arrivando adesso a giocare la semifinale contro la Colombia in programma mercoledì 7 luglio. Un crocevia molto importante per Messi , che dopo tutti i successi ottenuti con la maglia del Barcellona, vuole portare un trofeo ai suoi connazionali.

Ecco, di seguito, le parole del classe '87, intervenuto direttamente nella conferenza stampa al termine del match: "È stata una partita molto dura, sapevamo delle difficoltà dell'Ecuador, è una squadra molto insidiosa con giocatori veloci, forti fisicamente, giovani. Si è combattuto fino a quando non abbiamo trovato il gol. L'obiettivo era quello di essere tra le prime quattro. Il record di gol di Pelé? I premi individuali sono secondari. Siamo qui per altro, per congratularci con il gruppo per il lavoro che stiamo facendo. Abbiamo un obiettivo e lotteremo per questo. La Colombia ha giocatori esperti, sono molto veloci. Andremo per gradi e ma vogliamo la finale".