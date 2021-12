Conference League, CSKA Sofia-Roma: primato giallorosso nel segno di Abraham

Terminano i gironi di qualificazione alle fasi finali di Conference League. La Roma, già certa del passaggio del turno insieme al Bodo Glimt, si assicura il primato nel girone battendo il CSKA Sofia per 3-1

Ultima giornata dei gironi di qualificazione alle fasi finali di Conference League, torneo istituito quest'anno dalla UEFA e alla prima stagione. Nel gruppo C, la Roma già certa del passaggio del turno insieme al Bodo Glimt, ha battuto il CSKA Sofia per 3-1 e si è assicurata il primato in classifica.