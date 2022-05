Villarreal-Liverpool, Klopp: “Più bella della semifinale? La finale. Firmino è…”

Le dichiarazioni in sala stampa del tecnico del Liverpool Klopp in vista della semifinale di ritorno di Champions in casa del Villarreal

I due gol di vantaggio siglati ad Anfield non rassicurano Jurgen Klopp, tecnico del Liverpool, alla vigilia della gara valida per la semifinale di ritorno di Champions League contro il Villarreal:

"Una semifinale di Champions League è la partita migliore che si possa giocare nel calcio, esclusa la finale. Non sappiamo se e quando avremo un'altra occasione per giocarla, quindi meglio trattarla bene ed è ciò che faremo. Se poi ci batteranno, congratulazioni a loro. Loro verranno a prenderci alti, ci presseranno e sarà durissima. Emery starà sicuramente preparando qualcosa e adattando la sua tattica a noi, sarà molto interessante vedere come. Mettiamo il caso che il Villarreal tiri subito in porta, inizi a vincere tutti i contrasti, il pubblico si gaserebbe e la partita diventerebbe ancora più complicata. Infortunati? Firmino viaggerà con la squadra, ma non è ancora pronto. Tsimikas, Origi e Jones hanno recuperato dalla gastroenterite. Keita finalmente è disponibile, contro il Newcastle è stato fantastico".