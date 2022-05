Villarreal-Liverpool, Emery: “Klopp allena la miglior squadra al mondo. Danjuma…”

Queste le dichiarazioni in sala stampa di Emery alla vigilia di Villarreal-Liverpool, semifinale di ritorno di Champions League

"All'andata il Liverpool ha giocato nel suo stadio ed è stato superiore, ma noi abbiamo grande entusiasmo e siamo pronti a dare battaglia domani. Per me quella di Klopp oggi è la miglior squadra del mondo, i suoi Reds giocano con una sensazione di superiorità e fiducia. Noi abbiamo fatto uno sforzo davvero grande fin qui, arrivare in finale sarebbe veramente qualcosa di eccellente. Situazione infortunati? Gerard Moreno si è allenato in gruppo, Danjuma non si è allenato e dovremo valutarlo. Yeremi Pino invece sarà sicuramente assente".