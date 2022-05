Villarreal-Liverpool 2-3: Fabinho, Diaz e Mané portano Klopp in finale di Champions

Il Liverpool è la prima finalista della Champions League 2021/2022. Col Villarreal è 5-2 complessivo grazie ai gol di Fabinho, Luis Diaz e Mané

Primo tempo praticamente perfetto dei padroni di casa, partiti subito forte al 3' con il gol di Dia, proprio il sostituto di Danjuma al suo primo gol in Champions, che ha gelato Alisson e compagni anticipando Van Djik ed insaccando il cross rasoterra di Capoue. Il "sottomarino giallo" ha raddoppiato ancora una volta con un assist del centrocampista francese per un altro centrocampista francese, Coquelin, abile a saltare di testa lasciando impietrito sul posto Alexander-Arnold. Al 62' Fabinho ha riportato la partita sui binari Reds con un destro da posizione defilata che trafigge un rivedibile Rulli, il quale si vede sfilare il pallone sotto le proprie game. Dopo il gol del mediano brasiliano, il Liverpool ha riacquistato quella fiducia vacillante nel primo tempo. Pochi minuti dopo è arrivato anche il gol del pareggio (ma del 4-2 totale in favore della formazione di Klopp) firmato da Luis Diaz: l'ex Porto si è inserito alle spalle dei difensori e da pochi passi ha incornato di testa la sventagliata mancina di Alexander-Arnold. Al 74' è arrivato il colpo del ko per Emery ed i suoi, ancora una volta errore del portiere Rulli in gita fuori porta che si fa superare da Mané, con il senegalese che avanza e con tutta calma insacca col mancino. Nel finale di gara nervi tesi per il Villarreal, con Capoue che da migliore in campo dei primi 45 minuti rimedia il secondo cartellino giallo e chiude così la propria Champions League.