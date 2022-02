Villarreal-Juventus, probabili formazioni: Allegri in Champions con Vlahovic. Emery…

Il Villareal di Unai Emery e la Juventus di Massimiliano Allegri si apprestano a sfidarsi nel match valido per gli ottavi di finale di Champions League: probabili formazioni, statistiche e curiosità sulla sfida

Sfida dal sapore particolare per il tecnico spagnolo, che ha disputato ben cinque finali di Europa League (vincendone 3 con il Siviglia). In ChampionsLeague, invece, Unai Emery non è mai riuscito a superare gli ottavi di finale neanche da tecnico del galattico Paris Saint Germain. Da ricordare lo storico sei a uno subito in rimonta contro il Barcellona nel 2017. Il doppio match contro la Juventus può essere una grande svolta per la carriera dell'ex Valencia. Ad oggi il sottomarino giallo esprime un bel calcio, che basa i suoi punti di forza sulla continua ricerca di un gioco verticale ed offensivo. Una qualità di spicco è quella di riuscire a lanciare, stagione dopo stagione, giovani talenti dal futuro assicurato. Attualmente in rosa spiccano gioielli dal valore inestimabile, come Yeremy Pino e Pau Torres, punti fermi della Spagna di Luis Enrique. Da citare anche gli alti rendimenti di Arnaut Danjuma e Juan Foyth.