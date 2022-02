Villarreal-Juventus, Forlan: “Emery è un grande allenatore. Vlahovic forte ma…”

Le dichiarazioni dell'ex Inter Diego Forlan, ex anche del Villarreal che affronterà la Juventus agli ottavi di finale di Champions League

L'ex attaccante del Villarreal Diego Forlan, con un passato anche in Italia nell'Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni alle colonne del Corriere dello Sport in vista della sfida della compagine di Emery contro quella di Allegri in Champions League:

"Non sarà una passeggiata. Il Villarreal è una squadra a cui piace tenere palla, Emery sa mettere in difficoltà gli avverari. Ci sarà un'atmosfera bella calda, ve lo assicuro. La Juventus è favorita? È sempre la Juve, ma il calcio di oggi è equilibrato. Dovranno partire bene, altrimenti al ritorno sarà dura. Vlahovic è forte ma non voglio fare paragoni con altri calciatori. Una squadra con giocatori di esperienza ai quali piace tenere la palla. Emery è un allenatore bravo che sa come mettere in difficoltà gli avversari. È arrivato agli ottavi di Champions e nella Liga sta lottando per il quarto posto".