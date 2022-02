Villarreal-Juventus, Emery: “Vlahovic? Livello alto. Spiego come si vince in Europa”

Le dichiarazioni del tecnico del Villarreal Emery alla vigilia degli ottavi di finale di Champions League contro la Juventus di Allegri

"La Juventus è una delle migliori squadre italiane, con esperienza Champions, e a livello individuale per giocatori che mantengono questi livelli. Se temo Vlahovic? Lui ha fatto 17 reti a Firenze con la Fiorentina, è un calciatore di livello altissimo. Ha grandi capacità, è giovane, sa segnare, ha fame di gioco e vittorie. Loro sono tra i favoriti ma non ci arrendiamo. Possono tenere una difesa molto alta e sono fortissimi in fase difensiva ma anche nella ricerca dell'attacco che ti impedisce di creare. Dovremo cercare nuovi schemi e spazi verso la porta, stiamo preparando i 90' di domani e quelli di Torino, o eventuali supplementari e rigori, con una visione molto ampia. L'assenza per i bianconeri di Chiellini? Lui è un riferimento per il calcio italiano ed Europeo e anche Mondiale. E' un giocatore che oltre a tutto ciò che trasmette in campo, è importante anche come persona. Sorride sempre, lo ricordo contro il Siviglia, a Torino. Come spiego i miei successi in Europa? Il successo ha molte strade, ognuno cerca la sua, in base alla propria personalità, alle proprie sensazioni e sentimenti. Io durante il mio percorso ho cercato di imparare e osservare gli altri. Ho cercato di capire cosa mi piace e non mi piace ma non ho mai voluto perdere l'essenza".