Villareal-Liverpool, probabili formazioni: Emery, out Moreno. Klopp con Salah e Mané

Il Villareal di Emery cerca l'impresa contro il Liverpool di Klopp nel ritorno della semifinale di Champions League

Dopo la sconfitta patita per due a zero ad Anfield Road nella semifinale di andata di Champions League, il Villareal cerca l'impresa tra le mura amiche contro il più quotato Liverpool di Klopp. Diversi i dubbi per il tecnico Unai Emery in casa spagnola: problemi al ginocchio per il terminale offensivo, Gerard Moreno, la cui presenza in campo è fortemente a rischio. Ottimismo invece per l'impiego di Danjuma che dovrebbe recuperare ed essere a disposizione per la sfida ai Reds. Klopp confermerà l'undici vittorioso nel match di andata e dovrà rinunciare all'infortunato Firmino. Qualche problema fisico anche per il probabile futuro milanista Origi,. Fischio di inizio all'Estadio de la Ceramicaprevisto per le ore 21: in palio l'accesso alla finale di Champions League in programma il 28 maggio prossimo a Parigi contro la vincente dell'altra semifinale tra Real Madrid e Manchester City.