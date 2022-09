Viktoria Plzen-Inter 0-2, Dzeko e Dumfries regalano a Inzaghi tre punti in Champions

"Doppia D" e l'Inter si regala i suoi primi tre punti in Champions League

La gara tra Viktoria Plzen ed Inter apre le danze della seconda giornata della fase a gironi della Champions League 2022-2023. Il cammino dei nerazzurri era cominciato non nel migliore dei modi, con una sconfitta a "San Siro" contro il Bayern Monaco. Vittoria importante per Simone Inzaghi in Repubblica Ceca, nel segno delle due "D": Dzeko e Dumfries.