UEFA, i neo tesserati da Ucraina e Russia potranno giocare nelle Coppe europee ma…

Le squadre che hanno acquistato calciatori provenienti dai campionati ucraini e russi potranno schierarne un massimo di due nelle coppe UEFA

La guerra in Ucraina ha inevitabilmente toccato il mondo del calcio e la UEFA si è mobilitata per tutelare i calciatori che militano nei club non solo del paese attaccato ma anche di quello invasore. Infatti, tutti i calciatori appartenenti ai campionati ucraini e russi sarebbero liberi di trasferirsi in un'altra squadra (non a parametro zero).