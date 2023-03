Tottenham-Milan, probabili formazioni: Kane dal 1′, Pioli con Brahim Diaz e Giroud

Ritorno degli ottavi di Champions dopo l'1-0 dell'andata a favore del Milan

Mediagol ⚽️

Obiettivo quarti di finale. Alle ore 21:00, al New White Hart Lane, Tottenham e Milan si affronteranno nel match valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Si riparte dall'1-0 dell'andata a San Siro, firmato Brahim Diaz, grazie al quale i rossoneri avranno a disposizione due risultati su tre per la qualificazione. La squadra di Stefano Pioli, infatti, staccherà il pass con una vittoria o con un pareggio. In caso di sconfitta con un gol di scarto, invece, si andrebbe ai supplementari ed eventualmente ai rigori.

Non è un momento particolarmente positivo per gli Spurs, chiamati a ribaltare il risultato. Gli uomini di Antonio Conte, tornato in panchina dalla convalescenza, sono reduci da due sconfitte di fila contro Sheffield United (Fa Cup) e Wolverhampton. Hanno battuto Chelsea, West Ham e Manchester City, ma hanno perso 4-1 contro il Leicester. Mentre dopo quattro successi consecutivi tra campionato e coppe, il Milan lo scorso weekend ha perso al "Franchi" contro la Fiorentina. I rossoneri, pertanto, vorranno rialzare la testa in una delle partite più importanti e delicate della stagione. E conquistare una qualificazione ai quarti che manca da ben undici anni. Sono dodici, inoltre, i precedenti tra i due allenatori: sette le vittorie Conte, due per Pioli, tre i pareggi.

Al cospetto degli Spurs, il tecnico del Milan potrà contare sull'intero organico a disposizione. Torna tra i convocati Brahim Diaz, così come Olivier Giroud. Se la presenza dello spagnolo era in dubbio per una lieve distorsione al ginocchio, l'attaccante francese ha smaltito l'attacco febbrile che lo aveva colpito nei giorni scorsi. "Stanno tutti bene, compresi Giroud e Diaz. Siamo in 24 tutti disponibili, anche Olivier per giocare dall'inizio. Poi farò io le scelte", ha dichiarato Pioli alla vigilia, in sede di conferenza stampa. Conte, invece, non potrà contare sulla squadra al completo: ancora indisponibile il capitano Lloris, oltre allo squalificato Dier. Salteranno la gara anche Bentancur (rottura del crociato), Bissouma (operato alla caviglia) e Sessegnon.

Proviamo, dunque, a formulare le ipotesi più plausibili al vaglio dei due allenatori, che punteranno rispettivamente sul 3-4-3 e 3-4-2-1.

LE PROBABILI FORMAZIONI — TOTTENHAM (3-4-3): Forster; Romero, Lenglet, Davies; Emerson Royal, Skipp, Hojbjerg, Perisic; Kulusevski, Kane, Son. Allenatore: Antonio Conte.

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori; Messias, Tonali, Krunic, Theo Hernandez; Diaz, Leao; Giroud. Allenatore: Stefano Pioli.

DOVE VEDERE IL MATCH IN TV — La partita tra Tottenham e Milan sarà trasmessa in esclusiva Amazon Prime Video: sarà possibile guardare il match in diretta TV scaricando l'app su Smart TV e su Console di gioco, nonché su Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.s.