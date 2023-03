Tottenham, Conte: “Sono tornato, voglio i quarti. Possiamo battere il Milan”

La sfida di Champions è in programma mercoledì sera al Tottenham Hotspur Stadium

"Ieri è stata una bella giornata, mi sono sentito bene. È importante per me poter lavorare con i giocatori e con lo staff, preparare al meglio le partite. Ho provato a stare vicino a loro anche da lontano, usando le videochiamate, ma essere vicino è totalmente diverso e per questo devo ringraziare il mio staff per tutto quello che hanno fatto". Lo ha detto Antonio Conte, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Milan. Il tecnico del Tottenham presenta così il ritorno degli ottavi di finale di Champions League dopo la vittoria per 1-0 conquistata in occasione del match d'andata dalla squadra di Stefano Pioli a San Siro.

"La squadra ha svolto un ottimo lavoro, per i giocatori passare tre settimane senza allenatore non è facile. Ora sono tornato e sono veramente felice. Vogliamo andare avanti e spero che domani ci possa essere un'atmosfera fantastica allo stadio: i nostri tifosi ci hanno aiutato spesso in questa stagione e domani giochiamo contro la squadra che ha vinto il campionato in Italia, è un'ottima squadra. Cercherò di trasferire energie positive ai giocatori, domani è molto importante per noi", le sue parole.

L'OPERAZIONE -"Dopo l'operazione ho scoperto che molti miei amici si erano sottoposti allo stesso intervento. La differenza è che nel mio caso è stato un intervento d'urgenza, non pianificato. Si sentono tante notizie brutte e quando mi hanno detto che dovevo solo fare un'operazione mi sono sentito felice, non sai mai cosa può accadere. Non ha cambiato il mio modo di pensare: ora devo stare vicino ai giocatori e respirare l'atmosfera del campo di allenamento. Onestamente, mi sentivo bene anche nella gara di andata. Volevo tornare dopo la partita contro lo Sheffield United, ma il dottore mi ha bloccato e in questi casi bisogna anche rispettare i medici del Tottenham, che erano preoccupati. Ho sottovalutato il percorso post-operatorio e sono voluto tornare prima del possibile per il mio senso di responsabilità. Credo di aver sopravvalutato il mio corpo: ora sto bene e ho recuperato energie. Devo recuperare peso, ma per il resto mi sento bene".

SUL MATCH -"Viviamo con questo tipo di pressione. Viviamo per questi momenti, perché quando si alza la pressione vuol dire che stai alzando il livello. Non dimenticate che l'anno scorso giocavamo la Conference League e quest'anno la Champions. Domani possiamo battere il Milan e andare avanti. Non dimenticate il passato e quello che abbiamo dovuto fare, passo dopo passo. Se mi chiedete se voglio vincere la Champions, vi dico di sì. Però poi c'è la realtà, dobbiamo pensare gara dopo gara. L'eliminazione in FA Cup? Non è stato un buon risultato, avevamo la possibilità di andare avanti e provare a lottare per un trofeo. Sapete quanto è importante la FA Cup: ho giocato due finali, una vinta e una persa. La partita non è andata bene. Ora è importante evitare di guardarsi indietro: abbiamo una partita importante e dobbiamo essere positivi, imparare dagli errori. Dopo le vittorie sei felice, ma è dalle sconfitte che impari", ha concluso Conte.