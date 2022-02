Sporting Lisbona-Manchester City, Guardiola: “Solo una partita, possiamo migliorare”

Le dichiarazioni di Pep Guardiola, tecnico del Manchester City, al termine della vittoria contro lo Sporting Lisbona

"C'è una regola nel calcio: quando hai la palla, cerca di non perderla, soprattutto quelle facili. Molte volte l'abbiamo persa. Quando ciò accade contro squadre di spicco in Europa, dai loro la possibilità di contrattaccare. Dobbiamo migliorare. È solo una partita. Abbiamo ottenuto un risultato fantastico. Serve avere ancora una partita per essere nei quarti di finale. I giocatori mi conoscono, possiamo fare di meglio. Sono incredibilmente felice, ma possiamo fare di meglio. Avversario? Sono una squadra fantastica. Sono campioni del Portogallo. So quanto sono bravi. Direi che sono molto contento, perché abbiamo fatto un passo incredibile verso il turno successivo"