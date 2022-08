Sorteggio gironi Champions League: regole, data, orario e canale tv

Alle 18:00 si svolgeranno i sorteggi dei gironi di Champions League

Si svolgeranno oggi, giovedì 25 agosto 2022, alle 18:00, i sorteggi della fase a gironi della prossima edizione della Champions League 2022\2023. La cerimonia si terrà a Instanbul, in Turchia, e sarà possibile vederla su Sky Sport 24 e sul Canale 20 del digitale terrestre, oltre che in diretta streaming su Amazon Prime, Sky Go, sul sito ufficiale della Uefa e su Mediaset Infinity.

Le 32 squadre partecipanti, che a partire dal 2023/24 diventeranno 36, sono suddivise in quattro fasce e andranno a comporre 8 gruppi di 4 squadre ciascuna. Le prime due di ogni girone accederanno alla fase a eliminazione diretta della Champions League, la terza andrà in Europa League, la quarta sarà eliminata. Nella prima fase della competizione, nessuna squadra può affrontarne un'altra della stessa federazione. Stessa cosa per quanto riguarda gli ottavi. Via libera, invece, dai quarti.

L'Italia, quest'anno, avrà quattro squadre: il Milan sarà collocato in prima fascia, la Juventus in seconda, Inter e Napoli troveranno posto in terza.

LA COMPOSIZIONE DELLE FASCE:

Prima fascia: Real Madrid, Eintracht, Bayern, Psg, Porto, Milan, Manchester City e Ajax.

Seconda fascia: Liverpool, Chelsea, Barcellona, Juventus, Atletico Madrid, Siviglia, Lipsia e Tottenham.

Terza fascia: Borussia Dortmund, Salisburgo, Shakhtar, Inter, Napoli, Benfica, Sporting Lisbona, Bayer Leverkusen.

Quarta fascia: Olympique Marsiglia, Bruges, Celtics, Viktoria Plzen, Maccabi Haifa, Rangers, Dinamo Zagabria e Copenhagen.