Real Madrid-PSG, Pochettino: “Navas-Donnarumma? Che pazienza! Mbappé ammaccato…”

ll tecnico del PSG Pochettino alla vigilia della sfida del Bernabeu contro il Real Madrid in Champions. Si riparte dall'1-0 di Mbappé

Alla vigilia di Real Madrid-Paris Saint Germain è intervenuto il tecnico dei parigini Mauricio Pochettino . Nella gara d'andata, Mbappé e compagni si sono imposti per 1-0 al "Parco dei Principi" ma il discorso qualificazione ai quarti di finale di Champions League è ancora aperto:

"Il modo migliore per difendere il risultato è giocare per vincere. Lo abbiamo fatto a Parigi e dobbiamo ripeterci a Madrid. Chi sceglierò tra Navas e Donnarumma? Ho pazienza con i media, perché sono otto mesi che spiego la stessa cosa. Siamo fortunati ad avere due grandi portieri, la società ha voluto che fosse così. Sono due numeri uno e domani prenderemo una decisione; uno dei due resterà deluso ma siamo contenti di come abbiamo gestito la situazione finora. Mbappé? Ha avuto dolore subito dopo aver subito il colpo ma dopo un paio d'ore camminava normalmente. Speriamo che domani possa allenarsi e giocare senza problemi. Credo che Messi, dopo aver vinto 7 Palloni d'Oro, sia il miglior giocatore del mondo. Poi ci sono giocatori che aspirano a succedergli e Mbappé è uno di questi. È uno dei giocatori che brilla di più".