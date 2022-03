Real Madrid-PSG, Julio Cesar: “Quanti soldi investiti! Se non vincono con Messi…”

Le dichiarazioni di Julio Cesar prima di Real Madrid-PSG. Proprio al Bernabeu, il portiere brasiliano vinse la finale di Champions con l'Inter

Julio Cesar, storico ex portiere dell'Inter ed ora talent per Amazon Prime Video, ha commentato a pochi minuti dal calcio d'inizio la pressione che costituisce un match di Champions League tra due squadre del calibro di Real Madrid e Paris Saint-Germain:

“Secondo me la pressione c’è, esiste sempre, la squadra ha investito molti soldi. L’ultima carta è stata su Messi, se non vincono quest’anno i tifosi possono chiedersi cosa devono fare. Leonardo è stato allenatore nel 2011, quando ha accettato questo lavoro lui ha avuto il problema di lasciare il Paris. Dopo è tornato, ma gli hanno fatto uno scherzo sui cinque anni a Parigi. Lui però è andato via, quindi si interrompe e riparte”.