Real Madrid-PSG, Hakimi: “Dani Alves il miglior terzino destro, poi Maicon e Cafu”

L'ex blancos Hakimi è pronto a scendere in campo al Bernabeu in occasione di Real Madrid-PSG. Si riparte dall'1-0 parigino servito da Mbappé

"C'è stata molta emozione. Segnare in casa al termine di una partita di Champions League è molto importante. Soprattutto perché questo gol può darci un vantaggio per la qualificazione. Tutti sanno cos'è il Real Madrid, che stadio è il Bernabéu e cosa succede lì nelle notti di Champions. Se parliamo di terzino destro, posso dire Dani Alves. Per me il riferimento è Marcelo, ma lui gioca a sinistra. Ma se rimaniamo nella posizione di destra, Dani Alves è un po' come me, mi piace il modo in cui gioca, il modo in cui si diverte in campo e in attacco, mi piace il suo destro, il suo tiro e, soprattutto, la sua velocità. Ci sono altri terzini destri come Maicon quando giocava all'Inter, oppure Cafu".