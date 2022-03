Real Madrid-PSG, Ancelotti: “Mbappé? Al Bernabeu piace applaudire grandi campioni”

Ad un giorno da Real Madrid-Paris Saint Germain di Champions, il tecnico italiano dei blancos Ancelotti ha rilasciato alcune dichiarazioni

Alla vigilia di uno dei più interessanti match validi per gli ottavi di finale di Champions League tra Real Madrid e Paris Saint Germain , si è espresso in conferenza stampa il tecnico dei blancos Carlo Ancelotti , con un passato proprio al club francese. Si riparte dall'1-0 del "Parco dei Principi" siglato da Mbappé :

"A Parigi non siamo mai stati in partita, domani sono convinto che faremo un gran match. Abbiamo sofferto tanto la pressione alta del PSG, non siamo stati capaci di uscire con la palla e quindi di creare qualcosa a livello offensivo. Il blocco basso invece ha funzionato bene, perché per quanto abbiamo giocato male alla fine abbiamo perso solo 1-0 prendendo gol negli ultimi minuti. Mbappé? I grandi giocatori al Bernabeu sono sempre stati applauditi, capirei se venisse applaudito, perché questo è uno stadio a cui piace vedere grandi campioni e buon calcio. Se dovessimo uscire dalla competizione? Io penso che fin qui la nostra stagione sia stata buona, ora possiamo migliorarla in questi ultimi due mesi. E sono certo che continueremo a giocare in Champions, il problema è che anche il PSG è convinto della stessa cosa”.