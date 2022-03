Real Madrid-PSG 3-1, Mbappé illude. Benzema fa tripletta e porta Ancelotti ai quarti

Mbappé, Messi e Neymar sono fuori dalla Champions League. Real Madrid-Paris Saint Germain è stata decisa da una tripletta di Benzema

Al 25' Modric ha subito fallo da Messi dai 20 metri ma il Real ha continuato l'azione con Benzema che ha calciato in porta col piattone trovando la deviazione di Donnarumma. Al 34' annullato per fuorigioco il gol del vantaggio parigino: sfrecciata di Nuno Mendes al di là della linea dei difensori con a seguito una magia di Mbappé che ha trovato l'angolo più lontano. Gioia rimandata solo di qualche minuto per il francese che ha portato il vantaggio il PSG al 39' inserendosi centralmente sfruttando il lancio di prima intenzione di Neymar con la sua immensa velocità ed ha bucato sul palo più vicino il portiere Courtois. Al 54' Mbappé ha gonfiato la rete per la terza volta nella sua serata ma anche in questa occasione, come nel primo tempo per fuorigioco, si è alzata la bandierina. Il numero 7 parigino era riuscito a far sedere Courtois ed a depositare il pallone in rete. Al 61' riapre la partita il Real: Donnarumma si addormenta in possesso del pallone, subisce il pressing di Benzema con la sfera che finisce sulla sinistra a Vinicius. Il numero 20 serve nuovamente il 9 al centro dell'area piccola e mette in rete. Occasione colossale sprecata dal brasiliano che a seguito di un rimpallo in area di rigore ha sciupato un prezioso pallone al volo col mancino al 73'. Pochissimo minuti più tardi, Benzema ha punito ancora una volta il PSG. Grande giocata in avanti di Modric, il quale ha servito Vinicius, palla di nuovo al croato ha visto un corridoio strettissimo Benzema che ha incrociato con il destro trovando la deviazione di Marquinhos. Al 79' lo stesso difensore ex Roma ha involontariamente servito Benzema che con grande reazione e caparbietà ha infilato la sfera in rete per la terza volta, trovando una straordinaria tripletta. Al 91' brivido sulla schiena dei blancos quando il rivale storico Messi ha spedito il pallone di pochissimo sopra l'incrocio dei pali su calcio di punizione.