Real Madrid-Manchester City, super Rodry conduce Ancelotti in finale: Guardiola ko

Il Real Madrid ribalta il Manchester City con una doppietta nel finale di Rodry e il gol di Benzema ai supplementari, blancos in finale di Champions League contro il Liverpool

Il primo pericoloso porta la firma di Mahrez , che su calcio di punizione non impensierisce troppo Courtois ben piazzato. L'estremo difensore belga si supera al ventesimo minuto: cross preciso raccolto da Bernardo Silva , che conclude bene verso la porta ma trova la risposta attenta del portiere. Nel finale di primo tempo altra occasione per il City con Foden , che si fa spazio per il tiro ma ancora una volta trova un grande Courtois sulla sua strada.

Nella ripresa subito Real Madrid pericoloso con Vinicius, il brasiliano calcia da ottima posizione ma il suo tiro non è sufficientemente preciso. Dopo una prima parte di primo tempo con poche emozioni, al minuto 73 il Manchester City passa in vantaggio, rete di Mahrez. L'algerino controlla bene un passaggio di Bernardo Silva e scarica in porta, nulla da fare stavolta per l'estremo difensore blancos. Quando ormai la gara sembra indirizzata a favore della compagine di Guardiola, il Real Madrid ribalta il risultato nel giro di due minuti con la doppietta di Rodrygo: prima il brasiliano raccoglie l'assist di Benzema e calcia bene in porta, poi di testa sul cross preciso di Carvajal. Nel terzo minuto di recupero gli spagnoli rischiano di calare il tris ancora con il fantasista sudamericano, stavolta si oppone bene Ederson.