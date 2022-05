Real Madrid-Manchester City formazioni ufficiali: Benzema e Nacho dal 1′,out Stones

Le formazioni ufficiali di Real Madrid-Manchester City, semifinale di ritorno della Champions League, in programma alle 21

Si riparte dal 4-3 maturato all'Etihad per il Manchester City, al Santiago Bernabeu andranno in campo i padroni di casa del Real Madrid e i Citizens per il ritorno della seconda semifinale di Champions League. Poche sorprese tra i ventidue che scenderanno in campo alle 21, fuori dai titolari Stones per problemi fisici da un lato e Alaba dall'altro. Di seguito le scelte ufficiali di Ancelotti e Guardiola: