Real Madrid-Liverpool, tackle del doppio ex Owen: “Reds possono distruggere blancos”

Storico bomber del Liverpool e Pallone d'oro nel 2001, Owen sostiene che i Reds possano stravincere la Champions League contro il Real Madrid

Michael Owen , ex attaccante sia del Liverpool sia del Real Madrid , ha rilasciato alcune dichiarazioni intervistato da Mail Online, quotidiano virtuale noto in Inghilterra, in merito alla finalissima di Champions League in programma sabato che vedrà opporsi proprio le sue due ex squadre:

"Il Liverpool è più forte del Madrid e può distruggerlo. Il mio pronostico è 3-1 o 3-0. Penso che possa batterlo in modo convincente, è una squadra eccezionale. Giocherà come al solito e sarà sufficiente per vincere. Tiferò Liverpool ma il Real Madrid è stato fenomenale nel raggiungere la finale. È stato incredibile come hanno eliminato il Chelsea, il PSG e il Manchester City, ma penso che il Liverpool abbia molta esperienza e sia molto forte. La migliore squadra del mondo? Questa è una delle squadre migliori di sempre. Se vincerà la Champions saranno tre trofei, con il quarto sfiorato. Non credo ci sia una squadra, non in Inghilterra almeno, che abbia avuto una stagione migliore"