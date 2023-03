Real Madrid-Liverpool, probabili formazioni: Klopp sogna la rimonta. Vinicius dal 1′

La preview del match di Champions League tra Real Madrid e Liverpool

Quasi tutto pronto per Real Madrid-Liverpool. Il match - valido per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League - è in programma alle ore 21.00 nella suggestiva cornice del Santiago Bernabeu. Una partita da dentro o fuori tra due squadre che, nel corso degli anni, si sono affrontate più volte nella massima competizione europea.

L'andata ad Anfield è terminata in uno spettacolare 2-5, che ha impressionato e divertito tutti gli appassionati di calcio internazionale. La manita impietosa con cui il Real Madrid ha stritolato Salah e compagni esprime fedelmente il divario in termini di autostima, coralità e statura tecnica che intercorre attualmente tra le due squadre. Nonostante fosse, sulla carta, un match equilibrato. Didattiche ed estremamente esplicative, in questo senso, le criticità palesate dal Liverpool nella ripresa. Nel corso del secondo tempo la compagine di Klopp non riuscì ad alzare linea ed intensità del pressing, né a trovare i giusti tempi di inserimenti degli intermedi a supporto della manovra. Cadendo ogni qualvolta gli uomini di Ancelotti ripartivano in transizione positiva.

Serviranno dunque, da parte degli inglesi ben tre gol a Madrid per accedere ai match supplementari. I Reds, sono reduci da quattro risultati utili e consecutivi in Premier League, nei quali è presente il famoso 7-0 rifilato al Manchester United. Risultati che rispecchiano il miglior momento della stagione, molto tormentata da infortuni e smarrimenti di identità. Dall'altra parte, la formazione campione d'Europa in carica, arriva al secondo confronto con il Liverpool dopo aver totalizzato una sola vittoria in quattro partite, arrivata nell'ultima partita di Liga contro l'Espanyol.

PROBABILI FORMAZIONI — REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Rudiger, Nacho; Modric, Tchouameni, Kroos; Valverde, Benzema, Vinicius. All. Ancelotti.

A disp. Lunin, Lopez, Vallejo, Lucas Vazquez, Camavinga, Mendy, Ceballos, Hazard, Asensio, Rodrygo, Mariano Diaz, Alvaro.

Indisponibili: Alaba, Odriozola.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Konatè, van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Bajcetic; Salah, Gakpo, Nunez. All. Klopp.

A disp. Adrian, Kelleher, Matip, Tsimikas, Keita, Chamberlain, Elliott, Jones, Milner, Carvalho, Diogo Jota, Firmino.

Indisponibili: Gomez, Thiago, Luis Diaz.

Arbitro: Zwayer (Germania).

Assistenti: Lupp-Achmuller (Germania).

IV uomo: Jablonski (Germania).

Var: Fritz (Germania).

Avar: Dingert (Germania).

DOVE VEDERE IL MATCH — Real Madrid-Liverpool, gara valida per il ritorno degli ottavi di Champions League e in programma alle ore 21 allo stadio Santiago Bernabeu di Madrid, sarà visibile in diretta su Sky Sport Uno 201, Sky Sport Football 203, Sky Sport 251, SkyGo, Now e Mediaset Infinity.