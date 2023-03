Real Madrid-Liverpool 1-0, Ancelotti batte ancora Klopp: decisivo Benzema

Due su due per il Real Madrid . La compagine di Carlo Ancelotti batte il Liverpool anche nel ritorno degli ottavi di finale di C hampions League e guadagna l'accesso ai quarti. Altra delusione per Jurgen Klopp , che vede sfumare la possibilità di riscattare l'annata sfortunata in campionato. Al "Bernabeu" la decide Benzema nel finale.

Nella ripresa la prima palla gol è per il Real con Valverde, che trova di nuovo un ottimo Alisson sulla sua strada. Al minuto 69 Karim Benzema riceve il passaggio in area di Vinicius e va subito alla conclusione. Palla alta di un soffio. Dieci minuti più tardi i blancos trovano il vantaggio con il loro numero 9. Vinicius in versione assistman libera Benzema che non deve far altro che spingere in porta per l'1-0 Real. Nel finale consulto VAR dell'arbitro per un possibile rigore per il Real, poi non concesso grazie alla tecnologia.