Real Madrid-Chelsea, probabili formazioni: Benzema sfida Havertz, Sterling dal 1′

La sfida Real Madrid-Chelsea è in programma alle ore 21:00 al "Bernabeu"

Mediagol ⚽️

E' tutto pronto per la sfida in programma questa sera allo Stadio "Santiago Bernabeu". Alle ore 21:00, fra le mura amiche, il Real Madrid ospiterà il Chelsea nel match valevole per i quarti di finale di Champions League. Le due compagini si affrontano nella fase a eliminazione diretta per il terzo anno consecutivo: uno a uno il bilancio. La squadra che si qualificherà al termine del doppio confronto, troverà in semifinale la vincente della sfida tra Manchester City e Bayern Monaco.

Una stagione tutt'altro che brillante, quella dei Blues. L'approdo sulla panchina di Frank Lampard, dopo gli addii da Tuchel e Potter, non è coinciso con un cambio di passo. Il Chelsea, infatti, è reduce dalla sconfitta rimediata in campionato sul campo del Wolverhampton. Fuori da FA Cup e League Cup, la formazione londinese occupa attualmente l'undicesimo posto della classifica di Premier League a quota trentanove punti, con la zona Europa che dista oltre dieci punti. Frutto di dieci vittorie, nove pareggi e ben undici ko. Ventinove i gol siglati, trentuno le reti subite. Gli uomini di Carlo Ancelotti, invece, sono reduci dalla sconfitta casalinga in Liga contro il Villarreal. Prima del ko in campionato, però, il Real Madrid veniva da cinque vittorie di fila. Ciò nonostante, i Blancos hanno perso il treno scudetto, con il Barcellona ad un passo dal titolo. Sono tredici, infatti, i punti che separano le due squadre.

Proviamo a formulare le ipotesi più plausibili al vaglio dei due allenatori, che dovrebbero puntare entrambi sul 4-3-3.

LE PROBABILI FORMAZIONI — REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Rudiger, Camavinga; Valverde, Modric, Kroos; Rodrygo, Benzema, Vinicius. Allenatore: Carlo Ancelotti.

CHELSEA (4-3-3): Kepa; James, Fofana, Koulibaly, Cucurella; Gallagher, Fernandez, Kovacic; Sterling, Havertz, Joao Felix. Allenatore: Frank Lampard.

REAL MADRID-CHELSEA IN TV — La partita Real Madrid-Chelsea sarà trasmessa in esclusiva da Sky. La sfida sarà visibile sui canali Sky Sport Uno (numero 201 e 239 del satellite, numero 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 e 241 del satellite), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La gara sarà inoltre fruibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app, e Now.