Real Madrid-Chelsea, probabili formazioni: Ancelotti con Benzema, out Lukaku

Real Madrid e Chelsea si apprestano ad affrontarsi nel ritorno dei quarti di finale di Champions League: probabili formazioni e dove vedere il match in tv

Quasi tutto pronto per Real Madrid-Chelsea. Un posto per due tra le migliori quattro della massima competizione europea. Alle ore 21.00 allo stadio Santiago Bernabeu andrà in scena il ritorno dei quarti di finale di Champions League. All'andata i Blancos si imposero a Stamford Bridge con un netto uno a tre grazie a una tripletta spaziale di Karim Benzema, leader e trascinatore della squadra di Ancelotti.

I gol in trasferta da questa stagione non valgono più doppio, pertanto alla squadra di Tuchel basterebbe vincere con due gol di scarto per portare la sfida ai tempi supplementari. Nella conferenza stampa pre partita lo stesso allenatore del Chelsea non si è detto particolarmente fiducioso di poter strappare un pass direzione semifinale di Champions League. Inoltre, il Real Madrid ha sempre passato il turno in nove delle dieci volte in cui è riuscito a vincere l'andata nella fase ad eliminazione diretta della massima competizione europea, con la sua unica eliminazione arrivata contro l'Ajax nel 2018-19 (2-1 in trasferta, 1-4 in casa).

LE PROBABILI FORMAZIONI

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Nacho, Alaba, F. Mendy; Modric, Casemiro, Kross; F. Valverde, Benzema, Vinicius. J.. Allenatore: Ancelotti.

A disposizione: Lunin, Fuidias, Marcelo, Rafa Marín, Lucas Vazquez, Ceballos, Camavinga, Asensio, Jovic, Bale, Rodrygo, Mariano Diaz.

CHELSEA (3-4-2-1): E. Mendy; Christensen, Thiago Silva, Rüdiger; R. James, Kovacic, Kanté, M. Alonso; Ziyech, Mount; Havertz. Allenatore: Tuchel.

A disposizione: Kepa, Jorginho, Pulisic, Werner, Loftus-Cheek, Chalobah, Saul, Kenedy, Azpilicueta, Sarr.

ARBITRO: Marciniak (Pol).

GUARDALINEE: Sokolnocki e Listikiewicz.

IV UOMO: Jovanovic (Ser).

VAR: Kwiatkowski.

AVAR: Frankowski.

DOVE VEDERE IL MATCH IN TV E IN DIRETTA STREAMING

Real Madrid-Chelsea, ritorno dei quarti di finale di Champions League, è in programma alle ore 21 allo stadio Santiago Bernabeu di Madrid e sarà visibile in diretta su Canale 5 e Sky Sport Uno. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now, sulla piattaforma Sky Go e su Mediaset Infinity.