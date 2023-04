Real Madrid-Chelsea, formazioni ufficiali: Lampard punta su Sterling, ok Vinicius

E' tutto pronto per la sfida in programma questa sera allo Stadio "Santiago Bernabeu". Alle ore 21:00, fra le mura amiche, il Real Madrid ospiterà il Chelsea nel match valevole per i quarti di finale di Champions League. Le due compagini si affrontano nella fase a eliminazione diretta per il terzo anno consecutivo: uno a uno il bilancio. La squadra che si qualificherà al termine del doppio confronto, troverà in semifinale la vincente della sfida tra Manchester City e Bayern Monaco.