Real Madrid-Chelsea 2-0, Ancelotti batte Lampard: reti di Benzema e Asensio

Il Real Madrid si aggiudica il primo round del doppio appuntamento con il Chelsea , andata dei quarti di finale di Champions League. Ancelotti la spunta con le reti di Benzema e Asensio , un gol per tempo mette ko i Blues di Lampard, all'esordio sulla panchina in Europa.

La prima occasione del match è per il Real Madrid con Benzema, che dalla distanza testa i riflessi di un ottimo Kepa che risponde presente. L'estremo difensore Blues si ripete al minuto 21 stavolta su Vinicius, ma il gol è nell'aria per i padroni di casa. Un giro d'orologio più tardi il solito Benzema porta in vantaggio i suoi. Il francese raccoglie in area di rigore e fulmina l'incolpevole Kepa. Blancos pericolosi poi con Modric e Rodrygo, il portiere ospite è chiamato ad intervenire per togliere le castagne dal fuoco nelle due occasioni.