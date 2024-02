Psv-Borussia Dortmund, probabili formazioni: Terzic senza Haller, Sancho dal 1′

L'andata degli ottavi di finale di Champions League è in programma alle ore 21:00 al Philips Stadion di Eindhoven.

Mediagol ⚽️ 20 febbraio - 14:31

E' tutto pronto per la sfida in programma questa sera al Philips Stadion di Eindhoven. Alle ore 21:00, fra le mura amiche, il Psv ospiterà il Borussia Dortmund nell'andata degli ottavi di finale di Champions League. Due squadre dalla spiccata indole offensiva. Tuttavia, se il 2024 dei gialloneri è iniziato tra alti e bassi (quattro vittorie e due pareggi che hanno lasciato l'amaro in bocca contro Wolfsburg e Heidenheim), i padroni di casa stanno dominando in Eredivisie, dove godono di un vantaggio di dieci punti dal Feyenoord che insegue.

Sono sessantadue i punti ottenuti fin qui dal Psv in campionato, frutto di venti vittorie e due pareggi; settanta le reti siglate in ventidue partite, appena dieci i gol subiti. Il Borussia Dortmund, invece, è al momento relegato al quarto posto della classifica di Bundesliga a quota quarantuno punti, a diciotto lunghezze di distanza dal Bayer Leverkusen capolista. Con quarantaquattro gol all'attivo e ventisette reti incassate in ventidue giornate.

Il PSV ha chiuso al secondo posto un girone che comprendeva anche Arsenal, Lens e Siviglia. Mentre il Borussia Dortmund ha chiuso al primo posto del Gruppo F con Psg, Milan (retrocesso in Europa League) e Newcastle. La gara di ritorno tra le due compagini si giocherà in Germania il prossimo mercoledì 13 marzo. Intanto, al cospetto della formazione guidata da Bosz, Terzic non potrà contare sull'intero organico a disposizione. Salteranno il match, infatti, Sebastien Haller, Felix Nmecha, Julien Duranville e Karim Adeyemi. Il tecnico del Psv, invece, dovrà fare a meno di Noa Lang, Richard Ledezma e Guus Til. Tra i convocati anche Armel Bella-Kotchap che, dopo il recente infortunio alla spalla, non è ancora in grado di partire titolare.

Proviamo a formulare le ipotesi più plausibili al vaglio dei due allenatori, che punteranno rispettivamente sul 4-3-3 e sul 4-2-3-1.

LE PROBABILI FORMAZIONI — PSV (4-3-3): Benitez; Teze, Ramalho, Boscagli, Dest; Veerman, Schouten, Saibari; Bakayoko, de Jong, Lozano. Allenatore: Bosz.

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Kobel; Reyerson, Suele, Schlotterbeck, Maatsen; Emre Can, Sabitzer; Sancho, Brandt, Malen/Reus; Fullkrug. Allenatore: Terzic.

DOVE VEDERE PSV-BORUSSIA DORTMUND — Il match tra PSV e Borussia Dortmund verrà trasmesso in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 253. La diretta della gara si potrà seguire anche su Mediaset Infinity+ e in streaming su Sky Go, scaricando l'app su dispositivi mobili oppure collegandosi al sito tramite pc o notebook, e NOW.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Palermo senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Mediagol per scoprire tutte le news di giornata sui rosanero in campionato.