PSG-Real Madrid, lite tra Leonardo e F.Perez per Mbappé! Tensione in Champions League

Tensione durante un pranzo tra le dirigenze di Paris Saint Germain e Real Madrid. Leonardo ha accusato i blancos per l'affare Mbappé

Sembra che la partita tra Paris Saint-Germain e Real Madrid sia iniziata prima del previsto. No, non si tratta di una sfida su un prato verde valida per gli ottavi di finale di Champions League , bensì su una tavolata durante un pranzo.

Le dirigenze dei due club si sarebbero infatti riunite ad un ristorante a Parigi, il Pavyllon. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo As, ci sarebbero stati attriti tra Leonardo, direttore sportivo del PSG, nei confronti dei responsabili del possibile trasferimento della stella Kylian Mbappé al Real Madrid. Secondo l'ex tecnico di Inter e Milan, Florentino Perez e la dirigenza dei blancos avrebbero dovuto contattare il fuoriclasse ex Monaco quanto meno in occasione di una regolare sessione di calciomercato. Infatti, il presunto accordo, non ancora ufficializzato, tra i madrileni e Mbappé sarebbe stato stipulato ancor prima del sorteggio che avrebbe visto le due squadre sfidarsi agli ottavi di Champions League. Quello che però doveva rimanere un segreto, è diventato in poco tempo una notizia di dominio pubblico, chiaramente non apprezzata dalla dirigenza parigina.