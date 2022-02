PSG-Real Madrid, Ancelotti: “Domani come una finale. Messi e Mbappè…”

Le parole del tecnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, alla vigilia della sfida valida per gli ottavi di Champions League contro il PSG

"Domani si affrontano due delle migliori squadre d'Europa, che si sarebbero potute affrontare in finale. Sarà un match molto bello. La Champions è così: è la competizione più affascinante, dove si affrontano le migliori". E per quanto riguarda la pressione che si può avvertire nelle ore precedenti a una sfida come questa, ha detto: "La pressione è una cosa positiva. La pressione arriva da un evento così grande tra due squadre così forti, accreditate per vincere la competizione. Non c'è niente da perdere: si può vincere il fatto che si può eliminare una rivale per la vittoria finale". Poi svela, ridendo, una possibile chiave per vincere il match, parlando della presenza o meno di un calciatore fondamentale come Karim Benzema: "Se sarà in campo o no, a livello di gioco non cambierà nulla. Ciò che cambia sarà a livello di finalizzazione. Un vecchio allenatore diceva che la chiave delle partite è tirare all'incrocio dei pali. Sarà complicato, ma ci proveremo".