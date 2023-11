PSG-Newcastle, probabili formazioni: ballottaggio Ramos-Kolo Muani, Longstaff dal 1′

Le probabili formazioni della sfida tra PSG e Newcastle, valida per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League.

⚽️

I giocatori di Luis Enrique incontreranno il Newcastle, martedì 28 novembre (ore 21), per completare la 5a giornata della fase a gironi di Champions League.

Dopo quattro giornate tutto è ancora possibile per i parigini, che sono al 2° posto nel Gruppo F, con sei punti, una lunghezza dietro al Dortmund. Ad attenderli ci saranno i Magpies, galvanizzati dopo il grande successo contro il Chelsea (4-1), in Premier League. Il Newcastle può ancora qualificarsi per gli ottavi di finale di Champions League.

COME ARRIVA IL PSG — Luis Enrique dovrebbe affidarsi agli undici che venerdì sera hanno travolto il Monaco (5-2). La difesa a quattro, davanti a Donnarumma, dovrebbe essere composta da Achraf Hakimi, Milan Skriniar, Lucas Hernandez e Nordi Mukiele. A centrocampo dovrebbero partire titolari Manuel Ugarte, Vitinha e Fabian Ruiz. Resta invece qualche dubbio sull'attaccante di punta, insieme a Ousmane Dembélé e Kylian Mbappé. Il tecnico spagnolo del PSG dovrebbe decidere tra Gonçalo Ramos e Randal Kolo Muani.

COME ARRIVA IL NEWCASTLE — Il Newcastle United è al settimo cielo dopo il trionfo della Champions League sul PSG alla seconda giornata. Ma ora è stato riportato con i piedi per terra. I Magpies sono scivolati in fondo alla classifica dopo due sconfitte consecutive contro il Borussia Dortmund, nonostante siano ancora a tre punti dalla capolista Dortmund. I Magpies scenderanno in campo con Pope in porta, Trippier e Hall sulle fasce e Lascelles e Schar centrali. Longstaff, Guimaraes e Joelinton a centrocampo. Tridente composto da Almiron, Isak e Gordon.

PROBABILI FORMAZIONI — PSG : Donnarumma – Hakimi, Skriniar, L.Hernandez, Mukiele – Ruiz, Ugarte, Vitinha – Dembélé, Ramos ou Kolo Muani, Mbappé.

Newcastle : Pope – Trippier, Lascelles, Schär, Hall – Longstaff, Guimaraes, Joelinton – Almiron, Isak, Gordon.

DOVE GUARDARE IL MATCH IN TV — PSG-Newcastle sarà visibile per gli abbonati di Sky, tramite Sky Go, quelli di NOW e quelli di Mediaset Infinity, con telecronaca di Federico Mastria.