PSG-Milan, probabili formazioni: Musah e Krunic dal 1′, Donnarumma titolare

Archiviata la sconfitta in campionato contro la Juventus, i rossoneri si tuffano in Europa per il big match di questa sera contro i francesi. Dopo i pareggi a reti bianche con Newcastle e Borussia Dortumund, i meneghini hanno bisogno di una vittoria per muovere una classifica e non complicare ulteriormente la possibile permanenza nella competizione.