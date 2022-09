PSG-Juventus, Allegri: “Un’occasione sprecata. Ora pensiamo alla Salernitana”

"Un'occasione persa. Dovevamo essere più lucidi alla fine. McKennie ha dato gamba e forza, avremmo dovuto fare più cross dalla sinistra. Aspettiamo il rientro di qualche giocatore, intanto dobbiamo migliorare con quelli che abbiamo. Sappiamo che dobbiamo migliorare, stiamo lavorando su questo. Aspettiamo che rientrino alcuni giocatori ma intanto dobbiamo fare bene. Nel secondo tempo abbiamo rischiato in alcune situazioni, la velocità che hanno loro non ce l’ha nessuno. La difficoltà è quando non hai la palla. Nel primo tempo ci siamo un po’ addormentati, poi McKennie ha dato gamba e forza. Ci deve essere il rammarico di non aver fatto risultato. Domenica abbiamo la Salernitana che sarà una partita differente perché loro ti concedono più spazio".