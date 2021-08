PSG, il folle mercato dei parigini: da Ramos e Hakimi fino al colpaccio Messi

Lionel Messi è arrivato al Psg. L'ennesimo colpo della campagna acquisti faraonica del club parigino che oltre all'argentino ha fatto una serie di mosse in entrata di estremo valore in chiave calciomercato.

Nella sessione estiva di calciomercato più complicata di sempre, con una buona parte dei club in situazioni negative a livello finanziario, a Parigi c’è chi ha potuto spendere. Parliamo evidentemente del Paris Saint Germain gestito da un fondo qatariota quale la Qatar Sports Investments , con a capo Nasser Al-Khelaïfi , attuale presidente dei parigini. Dopo anni passati ad investire centinaia di milioni di euro con scarsi risultati in campo internazionale, la società ha deciso di dominare il mercato nella speranza di poter trionfare non solo in campionato ma anche in Champions League. L'organico dei transalpini già in partenza presenta un'ottima qualità, vantando la presenza di tre fuori classe assoluti quali Angel Di Maria, Kylian Mbappè e Neymar .

Per il direttore sportivo Leonardo il lavoro da svolgere è parecchio così da poter lasciare nelle mani di mister Pochettino la squadra più forte al mondo. Tra i pali, nonostante la presenza di Keylor Navas, è stato deciso di virare sul neo campione d'Europa con la maglia dell'Italia, Gianluigi Donnarumma, trovatosi senza contratto dopo 5 stagioni al Milan. Il portiere con i rossoblù percepirà una cifra di 7 milioni a stagione, con possibili bonus facilmente raggiungibili. Sulla corsia di destra con l'addio di Florenzi è stato necessario trovare un laterale valido per sostituire l'ex Roma e chi se non Achraf Hakimi, preso dopo una lunga trattativa con l'Inter (60 milioni di euro). Nel ruolo di difensore centrale ecco Sergio Ramos fresco di addio al Real Madrid, la dirigenza parigina non ha perso tempo ad offrirgli un biennale da 15 milioni netti a stagione. A centrocampo non manca neanche qui il tassello in più nell'organico, Georginio Wijnaldum. Scaduto il contratto con il Liverpool, era pronto a vestire la maglia del Barcellona, se non fosse stato per il PSG che gli ha offerto ben 10 milioni di euro netti a stagione, raddoppiando di fatto l'offerta dei catalani. Il mercato in entrata sembrava dovesse fermarsi qui, visti i nomi che circolano nel tridente offensivo di Pochettino. A Barcellona esplode la bomba: "Messi non rinnova". Il dirigente brasiliano, fiuta il colpaccio e con un offerta pari a 35 milioni di euro per tre stagioni, porta a Parigi, Lionel Messi. Il 6 volte vincitore del pallone d'oro ritroverà Neymar e Di Maria con cui condividerà il reparto d'attacco, senza dimenticare il fenomeno francese, Kylian Mbappè. Quest'anno più che mai sembra possa essere l'anno del trionfo in Champions League del Paris Saint Germain, solo il campo darà le risposte nonostante secondo tutti i favoriti principali siano proprio i francesi.