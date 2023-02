Psg-Bayern Monaco 0-1: Nagelsmann si fa bastare Coman al “Parco dei Principi”

Domina l'inizio di partita il Bayern Monaco e si affaccia verso la porta dei parigini con un tiro di Choupo-Moting, terminato fuori dallo specchio. Nonostante un monologo bavarese, la formazione ospite non è riuscita a concludere in maniera precisa. Scoccata la mezz'ora altra opportunità per Choupo-Moting, ma il centravanti africano è ancora impreciso. In grande forma è Coman, ma anche l'ex Juve e PSG, che torna per la prima volta da rivale a Parigi, stecca al momento di calciare e centrare lo specchio. Al 43' la prima conclusione degna di nota del match, con Kimmich dalla distanza, ma Donnarumma è concentrato. Il primo tempo del Parco dei Principi termina senza particolari acuti.