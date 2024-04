PSG-Barcellona, probabili formazioni: Mbappé sfida Lewandowski. Yamal e Koundé dal 1′

Il PSG è vicino al titolo in Ligue 1 , dopo l'ultimo pareggio in campionato contro il Clermont , ha mantenuto il distacco di +10 sul Brest secondo ed è sempre più vicino alla conquista della competizione transalpina. Nel girone della massima competizione europea i ragazzi di Luis Enrique , dopo aver superato un girone nel quale erano presenti Milan , Dortmund e Newcastle , ha eliminato agli ottavi di finale la Real Sociedad . Altra spagnola nel suo percorso, ai quarti c'è il Barcellona . L'andata, questa sera. La sfida del cuore del tecnico spagnolo, oggi alla guida dei parigini.

Il Barcellona è la grande delusione della Liga spagnola . E' secondo a 67 punti, a meno otto dal Real Madrid primo. Allo stesso tempo viene da quattro successi e un pareggio nelle ultime cinque. Per quanto concerne la Champions , agli ottavi i ragazzi di Xavi hanno eliminato il Napoli di Calzona , in un doppio confronto molto accesso.

DOVE VEDERE IL MATCH

La partita tra PSG e Barcellona, valida per l'andata dei quarti di Champions League, si gioca al Parco dei Principi di Parigi mercoledì 10 aprile 2024. Avvio del match previsto alle ore 21.00. PSG-Barcellona si può guardare in diretta tv esclusiva con l'app di Prime Video, disponibile per gli abbonati tramite smart tv, console per videogiochi, Google Chromecast e Amazon Firestick.