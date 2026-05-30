Manca una sola ora alla gara più importante dell'anno. Si sfidano Psg e Arsenal, per conquistare la Champions League.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Sono state diramate le formazioni ufficiali della grande sfida:

PSG: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; João Nevers, Vitinha, Fabian Ruiz; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia. Allenatore: Luis Enrique.

ARSENAL: Raya; Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapié; Rice, Lewis-Kelly; Ødegaard, Saka, Trossard; Havertz. Allenatore: Arteta.

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