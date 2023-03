Porto-Inter, probabili formazioni: Conceicao con Pepe, Inzaghi punta su Dzeko

Si riparte dall'uno a zero dell'andata

Quasi tutto pronto per Porto-Inter. Il match - valido per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League - è in programma alle ore 21.00 all'Estadio do Dragao di Oporto. Si riparte dall'uno a zero dell'andata con i nerazzurri che cercheranno di confermarsi in un campo difficile che, nel corso degli anni, ha sempre messo in difficoltà le squadre italiane.

La squadra di Inzaghi è reduce dalla sconfitta contro lo Spezia, la seconda nelle ultime tre di campionato. Non un momento brillante dal punto di vista psicologico per l'Inter che mantiene comunque saldo il secondo posto alle spalle del Napoli. Staccare il pass per i quarti di finale della massima competizione europea avrebbe un valore inestimabile per Inzaghi che - nella consueta conferenza stampa pre-partita - si è così espresso: "Sappiamo che affrontiamo una squadra di qualità, l'abbiamo vista nel match di andata, è forte nell'uno contro uno. Conosciamo la statistica del Porto, le italiane negli ultimi anni hanno sempre sofferto ma ci siamo preparati nel migliore dei modi, rispettando il Porto e guardando soprattutto a noi stessi".

Dall'altra parte ci sarà un Porto in pieno stato di forma e che nelle ultime due uscite ha collezionato ben due vittorie contro Estoril e Chaves. La squadra di Conceicao è seconda in classifica in campionato e la capolista Benfica dista due soli punti. L'Inter potrà contare su due risultati su tre per raggiungere un obiettivo che manca dalla stagione 2010-11, quando la formazione all'epoca di Leonardo venne poi eliminata dallo Schalke 04 perdendo sia all'andata in casa (5-2) che al ritorno (2-1).

All'Estadio do Dragao il Porto ha ottenuto una vittoria e un pareggio contro i nerazzurri: 1-1 nell'andata degli ottavi di finale 2004-05 e 2-0 nei gironi della stagione seguente.

PROBABILI FORMAZIONI — PORTO (4-4-2): Diogo Costa; Manafà, Marcano, Pepe, Zaidu; Franco, Grujic, Galeno; Taremi, Pepe. Allenatore: Sergio Conceicao.

A disposizione: Ramos, Cardoso, Carmo, R. Conceicao, Evanilson, Eustaquio, Folha, Namaso, Martinez.

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Martinez. Allenatore: Inzaghi.

A disposizione: Handanovic, Cordaz, De Vrij, Skriniar, D'Ambrosio, Bellanova, Zanotti, Gagliardini, Asllani, Brozovic, Carboni, Correa, Lukaku.

ARBITRO: Marciniak (Polonia).

ASSISTENTI: Sokolnicki-Listkiewicz (Polonia).

IV UOMO: Raczkowski (Polonia).

VAR: Kwiatkowski (Polonia).

ASS. VAR: Frankowski.

DOVE VEDERE IL MATCH IN TV — Porto-Inter, ritorno degli ottavi di finale di Champions League, è in programma alle ore 21.00 all'Estadio do Dragao di Oporto e sarà visibile in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in chiaro su Canale 5. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now, Mediaset Infinity e sulla piattaforma Sky Go.