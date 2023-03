Porto-Inter 0-0, Inzaghi ai quarti: finale di fuoco al “Do Dragao”, Onana decisivo

Dopo tre minuti il Porto sfiora il vantaggio con Uribe, gran tiro dalla distanza che chiama Onana alla strepitosa deviazione in corner. Minuto 19 portoghesi nuovamente pericolosi con Eustaquio, altro giro altra corsa per il portiere ex Ajax. Grande intervento del camerunense che toglie la sfera dall'angolino. Tre giri d'orologio più tardi risponde l'Inter con Dzeko, che da dentro l'area raccoglie il pallone e da ottima posizione calcia in porta trovando però la deviazione dell'estremo difensore di casa. Nel finale di primo tempo altra palla gol per Dzeko, nuovamente Diogo Costa risponde presente. L'ultima occasione è per il Porto ancora con Eustaquio, la sua conclusione esce dallo specchio dalla porta per una questione di centimetri.