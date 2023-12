Newcastle-Milan, probabili formazioni: Leao titolare, Theo centrale.

Le probabili formazioni della sfida di Champions League tra Newcastle e Milan, in programma questa sera alle 21:00.

Ultima giornata del Girone F di Champions League: in programma questa sera alle ore 21:00 al St. James' Park, Newcaste e Milan si affronteranno in una sfida di fondamentale importanza per entrambe le compagini. In palio c'è non solo il passaggio del turno, ma anche la permanenza in Europa. Sia bianconeri che rossoneri, per proseguire il proprio percorso in Champions, dovranno vincere, sperando contemporaneamente che il Psg non batta il Borussia. La squadra sconfitta arriverebbe quarta e sarebbe definitivamente fuori. In caso di pareggio, invece, la differenza reti premierebbe il Newcastle che si piazzerebbe terzo, mentre il Milan quarto.

COME ARRIVA IL NEWCASTLE — Agli inglesi, per la permanenza in Europa, basterebbe la vittoria contro i rossoneri e un pareggio del PSG visto il vantaggio negli scontri diretti con Mbappé e compagni. Attualmente la classifica vede il Borussia Dortmund in testa con 10 punti, il PSG secondo con 7, Newcastle e Milan appaiati a quota 5.

Howe dovrà fare i conti con un'infermeria lunga: Pope, Botman, Barnes, Burn, Targett, Anderson, Murphy e Willock non potranno infatti prendere parte alla gara. Ballottaggi in porta (Dubravka o Karius) e in attacco con Gordon favorito su Isak.

COME ARRIVA IL MILAN — Nell'ultima sfida del girone, il Milan in trasferta a Newcastle ritrova Leao titolare dopo l'infortunio. Pioli scenderà in campo con il 4-2-3-1, Pulisic va a destra e Loftus Cheek centrale. Davanti spazio a Giroud. In difesa Theo ancora centrale accanto a Tomori e Florenzi sulla sinistra. Centrocampo con Musah e Reijnders.

PROBABILI FORMAZIONI — NEWCASTLE (4-3-3), probabile formazione: Dubravka; Trippier, Lascelles, Schar, Livramento; Miley, Bruno Guimaraes, Joelinton; Almiron, Isak, Gordon. All. Howe

MILAN (4-2-3-1), probabile formazione: Maignan; Calabria, Tomori, Theo Hernandez, Florenzi; Musah, Reijnders; Pulisic, Loftis-Cheek, Leao; Giroud. All. Pioli

DOVE GUARDARE IL MATCH IN TV — La gara Newcastle-Milan sarà visibile in esclusiva - per tutti gli utenti abbonati - sulla piattaforma Amazon Prime Video e quindi in diretta streaming sia su smartphone, pc e tablet accedendo al sito della piattaforma sia su una smart tv abilitata scaricando l’app di Amazon Prime Video.