Napoli-Milan, Vieri: “Leao ti va via, Osimhen senza spazi. Top match dei rossoneri”

"Il Napoli ha iniziato la partita come doveva fare, ma creava zero. Il Milan è stato molto bravo nel chiudere tutti gli spazi: un po' Politano sulla destra ma poca roba. E dall'altro lato c'era Leao, l'unico che poteva spaccare la partita. Lui non è come Vinicius che è dentro la partita per tutti i 90 minuti, fa quello che gli pare ma poi ti fa 50 metri palla al piede e anche se lo raddoppi fai fatica. Leao è talmente veloce e forte che ti va via. Giroud a 36 anni sta facendo il meglio del meglio, s'è visto un Milan solido e aggressivo. E poi Maignan: non fosse rimasto fermo questi quattro mesi, il Milan si sarebbe ritrovato secondo. Osimhen? Stava bene, il problema è che non aveva spazi, era sempre tra tre-quattro giocatori. Il Milan ha disputato un grande match di ritorno, il Napoli ha avuto più occasioni nella partita d'andata, l'ho visto troppo lento e macchinoso al Maradona. Il Milan ha disputato una grande gara e le due giocate di Leao fanno sì che i rossoneri stacchino il pass per le semifinali. Ora vediamo: se il Milan sta così bene fisicamente, può battere chiunque".