Napoli-Milan, i convocati di Spalletti: c’è Osimhen

Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha diramato l'elenco dei convocati per la sfida di questa sera contro il Milan, valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions League in programma alle ore 21 allo stadio Maradona.In lista mancano gli squalificati Kim e Anguissa oltre all'infortunato Simeone. Rientro importante per Osimhen, out nella partita del Meazza, ma tornato in campo già nella sfida di campionato contro Verona.