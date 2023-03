Napoli-Eintracht, Glasner: “Kolo Muani out? Con lui avremmo giocato in un certo modo”

Oliver Glasner , tecnico dell' Eintracht Francoforte , ha tenuto una conferenza stampa alla vigilia della gara di ritorno contro il Napoli valida per gli ottavi di finale di Champions League ed in programma questo mercoledì alle 21.00 al "Maradona". Di seguito le sue dichiarazioni:

Sulle assenze di Kolo Muani e Lindstrom - "Abbiamo già mostrato di potere completare le nostre lacune nel lato offensivo e difensivo. Abbiamo altri giocatori con capacità, che possono fare gol, chi prenderà il loro posto hanno tutta la nostra fiducia. Dobbiamo vincere come squadra, dovremo essere forti. Certo, con Kolo Muani avremmo avuto un tempo di gioco molto alto, vedremo chi sarà a disposizione. Abbiamo bisogno di due gol e sui giocatori a centrocampo abbiamo ragionato a cosa ci serve e cosa può essere funzionale. Chi era assente ha giocato all'andata e non abbiamo vinto, però la squadra mi dà buone sensazioni".

Sul gioco espresso dal Napoli di Spalletti - "Loro pressano in modo aggressivo, non abbiamo trovato questa capacità di liberarci del pressing nella partita di andata. Fino al sessantesimo minuto il Napoli ha avuto tanto possesso palla, hanno sfruttato gli errori, dovremo evitare. Loro hanno segnato all'Atalanta rubando il tempo all'avversario, così come a noi, dobbiamo minimizzare questi errori e questi passaggi intermedi. Possiamo fare 3 gol subito e poi aspettare, oppure il contrario. Oppure andare ai calci di rigore. Bisogna mettere tutto sulla bilancia e vedere le nostre potenzialità. Ora non dobbiamo eccedere di ottimismo, ma punteremo tutte le nostre qualità, come ha detto Rode. Noi pensiamo al nostro obiettivo, rappresentiamo Francoforte sul palcoscenico europeo, vedremo cosa uscirà fuori".